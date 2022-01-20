В Чечне в 2022 году по нацпроекту отремонтируют на 12% дорожных объектов больше

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Чеченской Республике охватят 71 объект в 2022 году, в прошлом году ремонтные работы проведены на 63 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства автомобильных дорог в четверг.

"На все объекты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 2022 года Чеченской Республики контрактация составляет 100%. Всего в течение года в рамках нацпроекта выполняется работа на 71 объекте. Это три объекта строительства дорог - один объект реконструкции и два объекта ремонта, а также 68 объектов ремонта Грозненской городской агломерации. Из них 48 объектов - в Грозном и 20 - в Аргуне", - отметили в пресс-службе.

Единственным объектом реконструкции в этом году станет объезд села Герменчук. "Договор не только о реконструкции объекта, который будет заключен в 2022 году, но и о дальнейшем содержании объекта до конца 2024 года. Это значимый для дорожной сети региона объект. Благодаря реконструкции дорога будет улучшена и будет переведена из двухполосной в четырехполосную. Работы на объекте начинаются уже весной", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.