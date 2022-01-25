Затраты на благоустройство в Кузбассе в 2022 году увеличили до 1,9 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса в 2022 году направят на благоустройство территорий региона более 1,9 млрд рублей по нацпроекту "Жилье и городская среда", что почти вдвое больше, чем в прошлом году. За счет этих средств капитально отремонтируют 300 дворов и создадут 69 общественных пространств, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Дворы, парки, скверы - то, что нуждается в постоянном благоустройстве, ведь от их состояния зависит качество и комфорт жизни людей в Кузбассе. Важно, чтобы жители могли выбирать места для прогулок и отдыха, чтобы во дворе было уютно, а дети имели возможность активно и интересно проводить свободное время", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Большая часть финансирования данных работ будет выделена из федерального бюджета - это 953 млн рублей, 29 млн рублей софинансирует региональный бюджет и 110 млн рублей - муниципалитеты. Для сравнения в 2021 году на ремонт дворов и общественных пространств в Кузбассе по нацпроекту направили почти 1 млрд рублей.

Увеличенное финансирование позволит реализовать масштабные проекты по благоустройству, большую часть из них выбрали жители региона в ходе общественных голосований. Также в этом году Кузбасс реализует проекты, победившие в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В их числе проект экопарка для семейного отдыха площадью 130 тыс. кв. м в шахтерском моногороде Ленинске-Кузнецком, разработанный при поддержке компании "СУЭК-Кузбасс". Он будет состоять из нескольких зон с амфитеатром для культурных мероприятий, детскими и спортивными площадками, павильонами, беседками, в том числе музыкальной - в честь композитора Андрея Петрова, эвакуированного в город во время блокады Ленинграда. Также будет высажен большой сад из разнообразных деревьев и кустарников, оборудована терраса рядом с озером.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя России, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.