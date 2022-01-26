Около 130 км дорог планируют отремонтировать в Свердловской области в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Почти 130 км дорог планируют отремонтировать в Свердловской области в 2022 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщили в департаменте информационной политики региона в среду. Это на 10 км больше планового показателя на 2021 год, но на 37 км меньше фактического, достигнутого по итогам года за счет дополнительного финансирования.

"В 2022 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Свердловской области отремонтируют почти 130 км дорог. <…> Всего финансирование национального проекта в 2022 году составит 8,4 млрд рублей. В том числе 4,8 млрд рублей направлены Свердловской области из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы будут вестись на дорогах Краснотурьинск - Марсяты, Ачит - Месягутово под Красноуфимском, Ревда - Дегтярск - Курганово, Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда под Ирбитом и других. Продолжатся ремонты на Серовском тракте. Планируется также начать ремонт и реконструкцию восьми мостов.

"Самым крупным объектом Свердловской области, возводимыми благодаря национальному проекту, остается Екатеринбургская кольцевая автодорога. Здесь продолжится строительство III пускового комплекса, который замкнет объезд Екатеринбурга в кольцо. Строителям предстоит переустроить газопровод, высоковольтную линию, построить съезды развязки ЕКАД с Челябинским трактом", - отметили в департаменте. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют 13 участков улиц общей протяженностью 15,4 км и модернизируют светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле отремонтируют девять участков улиц общей протяженностью почти 15 км.

В 2021 году за счет нацпроекта в регионе планировалось отремонтировать 95 объектов общей протяженностью 119,5 км. За счет дополнительных 4,3 млрд рублей федеральной поддержки итоговый показатель удалось повысить до порядка 167 км.