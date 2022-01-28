Более 150 км русел рек планируют расчистить в 2022 году по нацпроекту "Экология"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 150 км русел рек планируется расчистить в 2022 году по нацпроекту "Экология", экологические условия проживания улучшатся для почти полумиллиона жителей России. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

"Более 150 км русел планируется расчистить в 2022 году. В результате реализации мероприятий проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология") в 2022 году экологические условия проживания улучшатся для почти полумиллиона жителей России. На работы по расчистке рек, озер и водохранилищ Росводресурсы направили в регионы 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, в 2022 году начнутся работы на реке Дёме в Башкирии, Баксане в Кабардино-Балкарии, Саранке в Мордовии, Берсуте в Татарстане, Иловле в Волгоградской области, на реке Лесной и ручье Гагаринском в Калининградской области, Большой Бире в Еврейской автономной области, на озере Моздокском в Северной Осетии. На крупных водохранилищах страны планируется 49 мероприятий: кроме разработки необходимой документации, это расчистка около 4 тыс. га от излишней водной растительности, древесного хлама и мусора, донных отложений, которые копились годами.

"В этом году мы активно подключаемся к реализации дорожной карты по восстановлению реки Дон. В масштабный план, принятый правительством РФ в 2021 году, входит строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Донского магистрального канала, возведение и ремонт очистных сооружений. Наша часть работ - расчистка притоков Дона для увеличения водности реки. Семь регионов сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для будущих мероприятий. А в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях к расчистке русел приступят уже в этом году", - заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2021 году Росводресурсы направили в регионы больше 2 млрд рублей, чтобы улучшить экологическое состояние водных объектов. На эти средства удалось завершить 18 мероприятий на реках, а также подготовить необходимую документацию для трех объектов и привести в порядок 45 водохранилищ и два озера. За три года с начала федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" расчищено больше 120 км русел рек и 8,5 тыс. гектаров водохранилищ. Удалось улучшить экологические условия проживания для почти 9 млн граждан страны.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления, экологической реабилитации и расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе, озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. В федеральном проекте участвует 51 регион России.