В ЕАО в четырех техникумах оборудуют производственные мастерские

ТАСС, 29 января. Восемь производственных мастерских будут обновлены в техникумах Еврейской автономной области по нацпроекту "Образование". На это выделено более 41 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Восемь производственных мастерских будет обновлено в техникумах ЕАО благодаря нацпроекту "Образование". Участниками станут четыре учреждения среднего профессионального образования: технологический и политехнический техникумы в Биробиджане, сельскохозяйственный техникум в с. Ленинское и многопрофильный лицей в с. Амурзет. В обновление их материально-технической базы будет вложено свыше 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках обновления, для мастерских будет закуплено учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование: ноутбуки и многофункциональная техника, программное обеспечение, мебель - всего около 300 наименований. Отмечается, что оборудование будет задействовано для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills и соревнований по профессиональному мастерству.

"Материально-техническая база обновится в мастерских по следующим компетенциям: "предпринимательство", "парикмахерское искусство", "поварское дело", "кондитерское дело", "ветеринария", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "управление экскаватором", "ремонт и обслуживание легкового автомобиля". Перечень определен с учетом востребованности профессий в регионе", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.