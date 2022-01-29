Власти Кабардино-Балкарии заявили, что 48% жителей систематически занимаются спортом

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Количество жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 48%. К 2024 году этот показатель планируют довести до 58%, сообщил ТАСС министр спорта региона Ислам Хасанов в субботу.

"Несмотря на достаточно сложный для всех отраслей экономики и социальной сферы год, целевые показатели, предусмотренные на 2021 год для Кабардино-Балкарии по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", достигнуты. Была поставлена задача довести долю населения республики, систематический занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности до уровня 48,1% в 2021 году, по состоянию на 1 января 2022 года показатель составляет 48,3%", - рассказал Хасанов.

За последние годы в регионе построили множество спортивных сооружений, единовременная пропускная способность которых достигла 56% от общего числа населения (план на 2024 год - 62,1%). "Чтобы оценить масштабы реализации мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в рамках республиканских программ и участия в федеральных программах по развитию физкультуры и спорта, можно отметить, что указанные показатели в 2012 году составляли 23,1% и 22,2% соответственно, при этом больший прирост достигнут за последние годы", - добавил министр.

В планах региональных властей продолжение строительства малобюджетных спортивных объектов, реконструкция и капитальный ремонт имеющейся материально-технической базы спорта в республике. "Эта работа позволит обеспечить жителей республики качественными условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства", - уверен собеседник агентства.

В республике на профессиональной основе 38 видами спорта занимаются более 27,2 тыс. детей и подростков (175 549 - систематически), что является хорошим показателем. В регионе работают 47 спортивных школ, относящиеся к органам управления физкультуры и спорта, центр спортивной подготовки сборных команд КБР и профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик"; 16 спортивных организаций готовят спортсменов высокого класса и носят статус школ олимпийского резерва. Для качественной подготовки спортивного резерва сборных команд России утверждены 14 базовых видов спорта республики, в число которых вошли бокс, горнолыжный спорт, дзюдо, легкая атлетика, каратэ, настольный теннис, современное пятиборье, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол, рукопашный и универсальный бой, тхэквондо и спорт глухих тхэквондо, пояснил собеседник агентства.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.