Краевой центр онкологии в Хабаровске получит в этом году новое оборудование по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят средства нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году на обновление оборудования и дооснащение краевого центра онкологии в Хабаровске, сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра здравоохранения края Алексей Веселов.

"В 2022 году выделено 235,1 млн рублей на закупку оборудования в краевой центр онкологии", - сказал Веселов, уточнив, что учреждение получит, в частности, наркозно-дыхательный аппарат, ангиографический аппарат, пять эндовидеоскопических комплексов для выполнения различных операций.

Новое оборудование появится в центре за счет проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Проект направлен на снижение смертности от новообразований, для чего совершенствуется профилактика раннего выявления злокачественных новообразований, повышается эффективность диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе за счет внедрения новых эффективных методов, а также за счет внедрения программы психосоциальной поддержки онкобольных и их родственников.

В прошлом году по этому проекту регион получил около 197,9 млн рублей из федерального бюджета, сообщил Веселов. В краевом клиническом центре онкологии запустили первый в России линейный ускоритель туннельного типа для облучения злокачественных новообразований.

Веселов добавил, что в данный момент в крае работают 30 первичных онкологических кабинетов. Ведется контроль за сроками и объемами обследования пациентов во время динамического наблюдения, результаты которого анализируются онкологами и передаются в раковый регистр краевого клинического центра онкологии. Развивается и паллиативная помощь онкологическим пациентам. Первый центр паллиативной помощи тяжелобольным открыли в сентябре 2021 года. Палаты рассчитаны на совместное пребывание с родственниками. Паллиативная помощь оказывается и в кабинетах паллиативной медицинской помощи, расположенных в каждом районе Хабаровска и в районах Хабаровского края. Всего сейчас функционирует 336 паллиативных коек.