В Удмуртии в 2022 году по программе "Стимул" начнут строить 14 объектов инфраструктуры

ТАСС, 1 февраля. Возведение 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по программе "Стимул" для увеличения объемов жилищного строительства начнут в Ижевске и Завьяловском районе Удмуртии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках программы "Стимул", которая входит в нацпроект "Жилье и городская среда", инициированный президентом России Владимиром Путиным, в 2022 году в Ижевске и Завьяловском районе планируется строительство 14 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на работы из федерального и регионального бюджетов выделено 353,5 млн рублей. Программа призвана стимулировать комплексное жилищное строительство в регионе. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, речь идет о появлении новых сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. В свою очередь застройщики гарантируют построить и ввести в эксплуатацию на данных территориях 184,2 тыс. кв. м нового жилья.

Программа "Стимул" входит в федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". По ней в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах. Ранее сообщалось, что благодаря программе ввод жилья в России удалось увеличить на 5,5 млн кв. м в 2021 году.