Финансирование нацпроекта "Культура" в Ярославской области увеличилось втрое

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ярославская область в 2022 году получит на реализацию нацпроекта "Культура" около 447 млн рублей, что почти в три раза превышает финансирование в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Финансирование Ярославской области по нацпроекту "Культура" в этом году увеличено практически в три раза и составит около 447 млн рублей. Заранее проведенная работа по подготовке проектно-сметной документации на объекты позволила региону получить финансирование от Минкультуры России в стопроцентном объеме", - говорится в сообщении.

На выделенные средства проведут ремонт в учреждениях культуры, также будет закуплено оборудование, начнется строительство новых объектов. Всего в этом году в нацпроект будет вовлечено 30 учреждений культуры.

"Постараемся сделать все необходимое, чтобы создать такое пространство, где жителям будет интересно и комфортно, даже на самых отдаленных территориях области. Очень надеемся, что обновленные учреждения культуры будут максимально востребованы, в том числе и у молодежи", - цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Евраева.

До конца года начнется ремонт здания Ярославского театра юного зрителя и театра кукол. В пяти районах региона проведут ремонт семи культурно-досуговых учреждений. Также в Ярославской области отремонтируют четыре детских школы искусств, пять муниципальных библиотек.

В текущем году начнется строительство дома культуры в Угличском районе и Центра культурного развития в Данилове. Три модельные библиотеки и два виртуальных концертных зала будут созданы в районах области. Передвижные культурные центры - автоклубы - будут закуплены для работы в Переславле-Залесском, Ростовском и Ярославском районах.