Приморские онкологи в 2022 году увеличат число телеконсультаций до 500

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты Приморского онкодиспансера в этом году смогут повести более 500 телеконсультаций. Ранее консультации с коллегами из ведущих медучреждений проводились не системно, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"В 2022 году 500 телемедицинских консультаций намерены провести специалисты краевого онкологического диспансера. Это позволит приморским специалистам обсуждать с коллегами ведущих онкологических институтов России тактику лечения и ведения пациентов края. В прошлом году заработал в полноценном упорядоченном режиме телемедицинский кабинет", - говорится в сообщении.

Главный врач краевого онкодиспансера Михаил Волков отметил, что в прошлом году проходили разовые консультации. "Сейчас они поставлены на плановый поток и данный механизм хорошо отработан. Также усовершенствована деятельность врачебных консилиумов. Сегодня они собираются не выборочно, а в 100% случаев установленного онкологического диагноза", - разъяснил Волков.

В лечебном учреждении обновляется медицинское оборудование: был установлен четвертый современный линейный ускоритель, где проходит процесс лучевой терапии для пациентов. Приобретен и введен в эксплуатацию ангиографический аппарат - для лечения и введения химиопрепаратов. Дополнены и расширены возможности применяемого ранее метода молекулярного генетического исследования для диагностики заболевания. В течение года был проведен комплексный капитальный ремонт поликлинического отделения с полной заменой систем инженерных коммуникаций.

В этом году по нацпроекту "Здравоохранение" планируется поставка еще одной единицы тяжелого оборудования - ПЭТ и КТ-сканера, оборудование позволит многие лечебные процессы онкопациентам проводить оперативно во Владивостоке, не направляя их в клиники соседних регионов.

Проект по борьбе с онкологическими заболеваниями - региональная составляющая национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.