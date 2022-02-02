Власти Ярославской области до конца года откроют 61 центр образования "Точка роста"

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области откроют на базе школ региона 61 центр образования "Точка роста" до конца 2022 года, центры создадут по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в регионе на базе школ в этом году будет открыт 61 центр образования "Точка роста". Их количество в области увеличится до 164. Все центры будут оснащены современным оборудованием", - говорится в сообщении.

Для занятий закупят ученические цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии, а также профильные цифровые лаборатории по физиологии. Для занятий технологического направления центры оснастят образовательными наборами по механике, мехатронике и робототехнике. Также закупят конструкторы для практики блочного программирования с комплектом датчиков. Во всех "Точках роста" будут многофункциональные устройства и ноутбуки.

"Центры создаются на базе учебных заведений, расположенных в сельской местности и малых городах, чтобы школьники, проживающие в отдаленных районах, получали качественное образование, соответствующее современным стандартам", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования региона Ирины Лободы.

По ее словам, в "Точках роста" в регионе занимаются более 20 тыс. детей. К 2024 году количество таких центров увеличится до 225. Новые "Точки роста" появятся во всех районах области.