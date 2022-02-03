В Хабаровском крае благоустроят более 90 общественных пространств по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят свыше 368 млн рублей на благоустройство 91 общественного пространства за счет средств нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Все пространства, где проведут работы, были выбраны жителями региона во время онлайн-голосования.

"В настоящее время в районах идут конкурсные процедуры по определению подрядчиков. На реализацию проекта выделено более 368 млн рублей, большая часть - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

За организацию пешеходных зон, игровых площадок и скверов на платформе "Голос27.ру" было отдано более 94 тыс. голосов. Со ссылкой на министра ЖКХ края Дария Тюрина сообщается, что так как жители сами определяли, что именно нужно организовать, у каждой площадки своя направленность - патриотическая, семейная, сказочная, спортивная. Так, в рабочем поселке Майский будет благоустроена набережная в районе улицы Черемховской, в селе Сосновка появится сквер "Гвардеец", парк Славы с обелиском - в селе Хурба, аллея Студентов - в рабочем поселке Ванино.

"В сквере "Самбо-90" [в Хабаровске] в этом году появится сразу четыре комфортных зоны для досуга: прогулочная, для спокойного отдыха, для активного отдыха и детский городок. Все участки соседствуют на одной территории. Разработчики дизайн-проекта применили дифференцированный подход, чтобы каждый житель смог провести время с удовольствием. Эта территория очень популярна у жителей микрорайона: она вошла в число победителей с большим отрывом", - цитируют в сообщении и.о. заместителя директора департамента по архитектуре Хабаровска Илью Гарнагу.

В реализации национального проекта "Жилье и городская среда" Хабаровский край участвует с 2019 года. За это время новый облик приобрели 388 общественных пространств, на работы по благоустройству направили более 1,2 млрд рублей. В прошлом году, как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на реализацию 102 проектов благоустройства было предусмотрено около 370 млн рублей.