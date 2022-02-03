В Омской области открылся первый модернизированный по нацпроекту центр занятости

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Первый в Омской области центр занятости "Работа России", модернизированный по нацпроекту "Демография", открылся в четверг в Омске. В учреждении используются принципиально новые схемы работы с работодателями и соискателями.

"Важно, что это не просто отремонтированное помещение с новыми оборудованием, а совершенно новые подходы. Сотрудники службы сегодня работают по новым, современным принципам работы как с работодателем, так и с соискателями нового места работы", - сказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Он подчеркнул важность работы с работодателем. "После пандемии у нас впервые спрос на специалистов превышает предложение. На 40 тыс. заявок на рабочие руки на учете стоит чуть больше 13 тыс. человек, которые ищут работу, - рассказал глава региона. - Работодателей надо убеждать, что в ситуации, когда спрос на специалистов превышает предложение, нужно создавать более комфортные условия работы и предлагать более высокую заработную плату".

Министр труда и социального развития Владимир Куприянов добавил, что специалисты центра перед открытием прошли обучение на базе Центра коучинга международного университета Эриксона и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. "Специалисты изучали коучинговый подход, механизмы карьерного и кадрового консультирования, а также методы бережливого производства, которые позволяют существенно сократить время решения вопроса посетителя", - отметил Куприянов.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что для соискателей разработан комплекс специальных сервисов: профессиональная диагностика, организация онлайн-собеседований, помощь в составлении резюме и так далее. Карьерные консультанты научат и помогут записать видеорезюме. Тем, кто длительное время не может найти работу и сомневается в своих навыках, специалисты окажут психологическую поддержку и помогут адаптироваться на рынке труда. Работодателям карьерные консультанты организуют эффективный поиск персонала, сами проведут первичные собеседования с кандидатами на открытые вакансии, помогут исполнить требования законодательства по исполнению квоты и оборудованию рабочего места для сотрудников с инвалидностью.

Кадровый центр оснащен электронной очередью, для посетителей организована комфортная зона ожидания, а для соискателей с детьми - детский уголок. Здесь дети смогут поиграть, пока родители общаются со специалистами. В цифровой зоне работодатели могут самостоятельно подать вакансию на Единой цифровой платформе "Работа России", а соискатели - воспользоваться этим порталом, а также службой "Госуслуги" и крупными рекрутинговыми сайтами. Еще два таких модернизированных центра занятости планируется открыть в 2022 году в Омске и Черлакском районе региона.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Содействие занятости" реализуется в рамках нацпроекта "Демография, одним из трех федеральных операторов которого является ТГУ, проект реализуется с 2021 года при поддержке Минтруда и Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ. ТГУ совместно с 89 вузами во всех регионах РФ предоставляют доступ к 2,5 тыс. программ профессионального переобучения. Принять участие в нем могут россияне, которые хотят сменить сферу деятельности или ищут работу, в том числе безработные, предпенсионеры, женщины в декрете и граждане старше 50 лет. Ежегодно с 2022 года обучение в рамках проекта будет доступно для более 100 тыс. россиян как по специальностям, которые были доступны в первый год реализации, так и по дополнительным.