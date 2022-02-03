В Кузбассе в 2022 году построят 11 новых детсадов

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Строители в Кузбассе в 2022 году введут в эксплуатацию 11 новых детских садов на почти 1,7 тыс. мест, что вдвое больше, чем в предыдущем году, когда было сдано пять дошкольных учреждений для 870 детей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства региона.

"В рамках нацпроекта "Демография" с 2019 года построены и открыты 19 детских садов на 3 667 мест, пять из них - в 2021 году на 870 мест. До конца 2022 года будет завершено строительство 11 детских садов на 1 689 мест по всему Кузбассу", - сообщили в министерстве.

Около трети мест в новых детсадах - ясельные, для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, как сообщается на сайте регионального правительства, в 2022 году в Кузбассе начнется строительство еще двух детских садов в сельских территориях - в поселке Елань Новокузнецкого округа и в селе Березово Кемеровского округа.

Как сообщалось ранее, строительство новых детских садов в Кузбассе поможет региональных властям до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на всех территориях. По данным на конец прошлого года, очередь в ясельные группы еще сохраняется в трех муниципалитетах региона - в Осинниках, Новокузнецке, Прокопьевске.