Медтехнику на 933 млн рублей поставят за год в челябинские медучреждения по нацпроекту

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Медицинские организации Челябинской области пополнятся 36 единицами медицинского оборудования на сумму свыше 933 млн рублей по национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров запланирована закупка девяти единиц медицинских изделий для пяти медицинских организаций на сумму более 377,6 млн рублей. Также до конца 2022 года по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для пяти медицинских организаций будет закуплено 27 единиц медицинских изделий на сумму около 556 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам Семенова, в числе прочего оборудования в медицинские учреждения поступят пять аппаратов, предназначенных для проведения компьютерной томографии, два ангиографа, четыре аппарата для проведения магнитно-резонансной томографии.

"Приобретение нового оборудования позволит улучшить уровень выявления сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний на ранних стадиях у жителей региона, чтобы в дальнейшем снизить риски развития тяжелых форм, вовремя лечить людей. Также новое оборудование увеличит уровень доступности диагностики и медицинской помощи в регионе", - отметил областной министр.

Национальный проект "Здравоохранение" направлен на снижение смертности людей в трудоспособном возрасте, а также на снижение общей смертности, младенческой смертности. Также направлен на увеличение продолжительности жизни, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.