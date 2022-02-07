В Якутии в 2022 году откроются 12 мастерских, оснащенных благодаря нацпроекту

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Более десяти мастерских, оснащенных благодаря нацпроекту "Образование", откроются в 2022 году в пяти колледжах и техникумах Якутии, сообщается на сайте регионального Минобрнауки.

"По нацпроекту "Образование" в колледжах Якутии откроются 12 современных мастерских. <…> Проект "Молодые профессионалы" реализуется на территории республики с 2020 года и на данный момент функционируют 43 мастерские в девяти организациях СПО", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный институт развития профессионального образования.

Как уточнили ТАСС в институте развития профессионального образования, мастерские откроются в Намском педагогическом колледже, Якутском колледже технологии и дизайна, транспортном техникуме, Усть-Алданском техникуме и Чурапчинском аграрно-техническом колледже.

Мастерские откроются по направлениям социальной сферы, искусства, дизайна и сферы услуг, обслуживания транспорта и логистики, промышленных и инженерных технологий, сельского хозяйства. В данный момент в учреждениях идут ремонтные работы.

В прошлом году в Якутии открылись 28 мастерских в шести колледжах и техникумах.