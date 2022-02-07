Омская область досрочно выполнила установленный нацпроектом показатель по самозанятым

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Число жителей Омской области, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превысило 45 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства экономики. Это позволило региону в 1,5 раза перевыполнить план по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", установленный на 2024 год.

"В регионе в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 45 тыс. омичей. В 2020 году в омском минэкономики сообщали о планах в рамках нацпроекта по предпринимательству - к 2024 году вывести из теневого сектора почти 30 тыс. самозанятых", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

По словам министра экономики Омской области Анны Негодуйко, стимулом зарегистрироваться в качестве самозанятых для жителей региона стали понятные и комфортные налоговые условия, законный статус и право на господдержку. "За эти два года мы распространили на региональном уровне действие мер поддержки на самозанятых. По микрозаймам запустили специальную программу. Самозанятые уже пользуются имущественной поддержкой и льготным кредитованием, участвуют в обучающих программах", - цитирует пресс-служба Негодуйко. Министр добавила, что в 2022 году на поддержку самозанятых в Омской области направят почти 20 млн рублей.

В структуре деятельности омских самозанятых преобладают сферы красоты, перевозки грузов и пассажиров, услуги водителя, репетиторов и торговля товарами собственного производства. Жители региона с таким режимом налогообложения уплатили в 2021 году в региональный бюджет более 90 млн рублей налогов.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным, - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.