В Карелии не нашли подрядчика на строительство дома-интерната в Костомукше

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Аукцион на строительство дома-интерната на 200 мест для инвалидов и пожилых людей в Костомукше, приграничном городе на севере Карелии, не состоялся. Строительные компании не готовы выходить на объект из-за проблем с логистикой и поставленными сроками реализации проекта. Об этом сообщил в ходе онлайн-совещания по проблемам Костомукшского городского округа министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"Мы объявляли торги, отработали со всеми местными компаниями, в том числе с крупнейшими застройщиками <…>. [Их представители] посмотрели проект и не готовы его реализовать. Отработали с федеральными строительными компаниями - то же: логистика и сроки реализации проекта воспринимаются как препятствия для его реализации. Поэтому торги вчера на строительство объекта не состоялись", - сказал Россыпнов.

Строительство дома-интерната в Костомукше предусмотрено национальным проектом "Демография". Это первый новый объект социального обслуживания в Карелии за последние 30 лет. Ранее сообщалось, что работы запланированы на период 2021-2023 годов. По словам министра строительства региона, сейчас специалисты будут приводить проект интерната к уровню текущих цен на рынке, после чего торги будут объявлены снова.

Дом-интернат будет построен в Костомукше на участке площадью 35,2 тыс. кв. метров, планируется, что площадь здания составит 16 тыс. кв. метров, в нем будут размещены жилые комнаты, общие зоны, помещения для занятий в различных кружках, зал лечебной физкультуры, кладовые и пищеблок.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Благодаря развитию комплексных программ для пожилых в рамках национального проекта "Демография" современные пенсионеры используют различные возможности для интересного досуга. Бесплатные занятия проходят в центрах социального обслуживания, физкультурно-оздоровительных комплексах, библиотеках и домах культуры.