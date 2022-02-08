В Великом Новгороде в этом году благоустроят по нацпроекту 14 дворовых территорий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. В Великом Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году благоустроят 14 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Великого Новгорода.

"В 2022 году в Великом Новгороде благоустроят 14 дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования составит 49,83 млн рублей, из них 32,22 млн - средства федерального и областного бюджета, 9,8 млн - из бюджета Великого Новгорода, 6,8 млн рублей - софинансирование собственников помещений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в комитете по управлению городским хозяйством, сейчас проверена проектно-сметная документация, заключены соглашения с управляющими организациями о предоставлении субсидии на благоустройство дворов. До 15 марта пройдут конкурсные процедуры, а до конца марта планируется заключить договоры с подрядчиками и специализированной организацией, выполняющей технический надзор. Ожидается, что к работе подрядчики смогут приступить с 15 апреля.

Кроме того, в Великом Новгороде в рамках нацпроекта будут благоустроены четыре общественных территории: парки "Чистые пруды", "Деревяницкая роща", "Псковская роща", а также территория пляжа возле Софийской набережной.

Как пояснил заместитель директора МКУ "Городское хозяйство" Николай Дементьев, после подписания контрактов подрядчики смогут приступать к закупке оборудования и материалов для исполнения работ. В минувшем году в Великом Новгороде по нацпроекту благоустроили пять общественных территорий и разработали три проекта благоустройства.