В Приморье до конца 2024 года откроют пять образовательных центров "IT-куб"

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Пять центров цифрового образования для детей "IT-куб" появятся в Приморье до конца 2024 года, первый из них откроют в Находке в этом году. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В наступившем году в Приморье откроют первый центр цифрового образования детей "IT-куб" на базе общеобразовательной школы №22 Находкинского городского округа. Ремонтные работы уже проведены, помещения готовы. До 2024 года в Приморье будут созданы пять подобных центров", - цитируют в сообщении министра образования региона Наталью Бондаренко.

По словам министра, одно из ключевых направлений работы в рамках реализации проекта ProTech, ориентированного на популяризацию инженерных профессий среди молодежи, - создание и развитие профильных классов на базе общеобразовательных школ. "В настоящее время в крае действуют уже пять инженерных классов, а с 15 февраля стартуют конкурсные процедуры для открытия еще пяти. Кроме того, планируется открытие новых классов авиа- и судостроения", - сказала Бондаренко.

До конца 2024 года в крае запланировано создание и открытие 411 образовательных центров "Точка роста". Это оборудованные всем необходимым лаборатории для углубленного изучения естественных наук и занятий технологическим творчеством. В этом учебном году на базе приморских школ появились уже 43 таких центра.

Министр обозначила, что 37 образовательных учреждений в 13 муниципалитетах уже вошли в проект по модернизации школьной системы образования. "Предусмотрены федеральные и краевые деньги на оснащение образовательных учреждений - в общей сложности почти 1 млрд рублей. Это приличная сумма, чтобы создать совершенно новое образовательное пространство, позволяющее заинтересовать детей, в том числе и освоением технических специальностей", - считает Бондаренко.

Открытие образовательных центров соответствует задачам нацпроекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.