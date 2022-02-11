Школу для 1,2 тыс. детей построят в Биробиджане по дальневосточной концессии

ТАСС, 11 февраля. Строительство первой в Еврейской автономной области (ЕАО) школы по дальневосточной концессии начнется в этом году. Посещать учебное заведение будут более 1,2 тыс. детей, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В этом году в Биробиджане начнется строительство новой школы. Впервые в истории региона эта работа будет проведена в рамках концессионного соглашения. Эта форма государственно-частного партнерства эффективно зарекомендовала себя в других регионах страны. Современное образовательное учреждение будет рассчитано на 1 275 мест", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Биробиджане работает 12 школ, в которых учатся более 5,3 тыс. детей.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.

В образовательных учреждениях области ведется техническое переоснащение и проводится капитальный ремонт. Работы ведутся по нацпроекту "Образование". Нацпроект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.