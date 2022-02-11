Свердловская область увеличит финансирование уральского НОЦ в два раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Свердловская область вдвое, до 200 млн рублей, увеличит финансирование Уральского межрегионального научно-образовательного центра в 2022 году. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече с учеными Уральского отделения РАН.

"Мы будем увеличивать финансирование. В прошлом году это было 100 млн рублей, в этом 200 млн рублей. Количество партнеров НОЦ увеличивается", - сказал он.

Директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров сообщил ТАСС, что по итогам года наблюдательный совет НОЦ, который возглавляет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, определит перспективные для финансирования в 2022 году проекты.

В 2022 году вузы настроены расширять свое участие в новых проектах. Так, Курганский госуниверситет расширит работу по направлениям, связанным с машиностроением и фармакологией, сообщил ТАСС руководитель проектного офиса НОЦ Курганского госуниверситета Олег Филистеев.

Как пояснил ТАСС ректор Уральского федерального университета, который является региональным проектным офисом, Виктор Кокшаров, ученые и предприятия ожидают весомых позитивных результатов деятельности НОЦ в 2022 году. "Мы благодарны правительству Свердловской области, которое в 2021 году выделило 100 млн рублей на возмещение затрат предприятий на совместные проекты с университетами и академическими институтами", - сказал Кокшаров.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.