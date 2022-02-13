В Башкирии шесть спортшкол получили микроавтобусы, приобретенные по нацпроекту

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Спортивные школы шести муниципалитетов Башкирии получили шесть микроавтобусов Ford Tranzit для перевозки воспитанников по нацпроекту "Демография". Общая сумма затрат составила 18 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве спорта республики.

"Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В 2021 году приобретено шесть микроавтобусов Ford Tranzit для спортшкол Белебеевского, Туймазинского районов, городов Нефтекамск, Стерлитамак, Уфа на общую сумму 18 млн рублей", - сказано в сообщении.

В Уфе транспорт получили два учреждения - спортивная школа "Алиса" по подготовке гандболисток и школа олимпийского резерва по биатлону. В 2022 году продолжится работа по укреплению материально-технической базы спортшкол, добавили в Министерстве.

В 2021 году общий объем финансирования федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе превысило 450 млн рублей, из них более половины поступило из федерального бюджета.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.