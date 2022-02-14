Около 3 тыс. жителей Тюкалинска обеспечили питьевой водой

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Запуск в эксплуатацию водопровода протяженностью около 10 км, который построили в Тюкалинске Омской области по нацпроекту "Жилье и городская среда", позволит обеспечить чистой питьевой водой около 3 тыс. жителей поселения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

"Проект прошел все необходимые экспертизы, подписан акт о выполненных работах. Тюкалинск сегодня имеет статус областного города. В результате чистой и качественной водой обеспечены порядка 3 тысяч человек. Все эти возможности у нас есть благодаря участию Омской области в федеральном проекте "Чистая вода", - цитирует пресс-служба руководителя департамента энергетики и коммунального комплекса министерства энергетики и ЖКХ региона Александра Киреева.

По проекту в городе без раскапывания улиц проложили методом горизонтального бурения около 10 км водопровода и установили порядка 90 колодцев. Благодаря этому возможность подключения к централизованной системе водоснабжения получили жители частного сектора.

В 2022 году в регионе на реализацию проекта "Чистая вода" направят более 622 млн рублей. На эти средства построят и реконструируют четыре крупных объекта водоснабжения в рабочем поселке Черлак, райцентре Кормиловка, селах Хлебодаровка и Аполлоновка.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в нацпроект "Экология", с 2021 года его включили в нацпроект "Жилье и городская среда".