В Нижегородской области втрое увеличат объем ремонта дорог, ведущих к больницам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2022 году направят на ремонт дорог, ведущих к медучреждениям, почти 2 млрд рублей, это позволит почти в три раза увеличить протяженность таких участков, приведенных в нормативное состояние, по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"В Нижегородской области в 2022 году планируют увеличить объем ремонта дорог к медучреждениям в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" почти в три раза по сравнению с 2021-м, до 153 км. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сказано в сообщении.

Как подчеркнул Никитин, на ремонт этих участков из федерального и областного бюджетов направят почти 1,9 млрд рублей. В нормативное состояние приведут пути следования к медицинским учреждениям в 10 районах, среди которых в том числе Большеболдинский, Вадский, Ветлужский, Павловский, Сеченовский и Уренский.

"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году отремонтируем 25 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям Нижегородской области. Все работы планируется завершить не позднее октября", - приводит пресс-служба слова директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Владимира Тужилина.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".