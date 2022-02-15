В медучреждения Приморья до 2025 года поступит более 100 единиц стационарной медтехники

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Приморского края с 2020 по 2025 год получат 379 единиц оборудования, в том числе 104 единицы крупной стационарной медтехники. Регион в прошлом году получил 66 аппаратов, сообщила ТАСС министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

"Всего за пять лет [по программе модернизации первичного звена с 2021 по 2025 год] поступит 379 единиц, в том числе 104 единиц тяжелой техники. Всего из 379 единиц - 104 переоснащение, 275 - дооснащение", - сказала Худченко, уточнив, что 66 единиц оборудования поступили в 62 медорганизации в прошлом году, еще шесть будут поставлены в медучреждения в текущем году.

В прошлом году регион преимущественно получил диагностическую технику для выявления сердечно-сосудистых и дыхательных патологий. В этом году три медучреждения получат рентген-аппараты для флюорографии легких, две больницы - магнитно-резонансные томографы, одна медорганизация - стационарный аппарат для цифровой рентгенографии.

Всего на оснащение медорганизаций современным оборудованием по программе запланировано 185,4 млн рублей.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи - одно из главных направлений нацпроекта "Здравоохранение". Оно предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов, а также организацию ежегодных профилактических медосмотров. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.