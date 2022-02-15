В Хабаровском крае вложат в модернизацию поликлиник свыше 1,3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Средства в размере более чем 1,3 млрд рублей направят в этом году на строительство, капитальный ремонт, закупку медицинского оборудования и приобретение автотранспорта в первичном звене здравоохранения, сообщается на сайте регионального правительства. Почти 95% из этой суммы составляет финансирование из федерального бюджета.

"В программе модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровского края участвует 40 медицинских организаций. Среди них - 17 районных больниц в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек и 23 медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в структуре которых есть поликлиники или поликлинические отделения. В этом году запланировано приобретение 257 единиц медицинского оборудования", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Уточняется, что на эти цели выделено свыше 1,3 млрд рублей, из этой суммы почти 95% - из федерального бюджета.

Так, для Вяземской районной больницы будет приобретен компьютерный томограф, в Комсомольск и Хабаровск - два флюорографа. Региональные власти закупят шесть маммографов, в том числе в Аяно-Майскую районную больницу и в район имени Лазо, приобретут пять рентген-аппаратов, 16 единиц ультразвукового оборудования. Планируется закупка 26 единиц автомобильного транспорта для учреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В этом году начнут строительство девяти объектов и реконструкцию одного учреждения. Пять объектов завершат в этом году, в их числе амбулатория в селе Нелькан Аяно-Майского района, два фельдшерско-акушерских пункта в селе Восход Хабаровского района и в поселке Быстринск Ульчского района. Запланирована реконструкция поликлиники с устройством лифта на отдельном фундаменте городской больницы имени Войно-Ясенецкого в Хабаровске и строительство пристройки для компьютерного томографа в Троицкой центральной районной больнице в селе Троицкое Нанайского района. В следующем году должно завершиться строительство пяти амбулаторий в селах Лидога, Найхин, Большая Картель, Нижнетамбовское и в поселке Арка.

Сообщается, что программой модернизации также предусмотрен капитальный ремонт 22 объектов в 18 учреждениях здравоохранения. Начнется ремонт в районных больницах Ванинского, Вернебуреинского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного, Троицкого, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

О программе

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в прошлом году. Была значительно обновлена материально-техническая база учреждений - приобретена 591 единица медицинского оборудования, 51 единица автотранспорта. В прошлом году медицинские организации получили семь флюорографов, девять маммографов. Открылось 11 КТ-центров, начали работать пять новых рентген-аппаратов. Стартовало строительство шести объектов, пяти фельдшерско-акушерских пунктов и одной врачебной амбулатории на общую сумму 280,27 млн рублей. Был также проведен капитальный ремонт шести объектов. Так, был завершен ремонт кровли в городской поликлинике №15 в Хабаровске, амбулатории в селе Вознесенское Амурской ЦРБ, детской поликлинике Троицкой ЦРБ, филиале больницы в поселке Хор.