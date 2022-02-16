Доля обеспеченного качественной водой населения Оренбургской области возросла до 95,4%

ОРЕНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Шесть объектов центрального водоснабжения были реконструированы или построены в Оренбургской области в 2021 году благодаря национальному проекту, что позволило увеличить до 95,4% долю населения, обеспеченного качественной водой. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

"По результатам программных мероприятий 2021 года выполнено шесть объектов. <…> В результате более 26,7 тыс. человек обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Значение целевого показателя "Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой" из систем централизованного водоснабжения достигло 95,4%", - говорится в ответе Полухина на запрос.

По данным профильного министерства, в 2020 году значение данного показателя составляло 94%. Так, за последний год качественная питьевая вода появилась в домах более 1 400 жителей села Ждановка Александровского района, где потребовалось построить централизованную систему водоснабжения, проложить 15,5 км сети, создать два подземных железобетонных резервуара для воды по 200 кубометров каждый, установить две трансформаторные станции и два дизель-генератора для резервного питания. Также провели реконструкцию двух водозаборных скважин с установкой систем очистки воды в поселке Пригородном Бузулукского района производительностью 720 куб. м/сутки.

"На объектах установлены комплексы водоочистки в блочно-модульном исполнении "Aquavitae US 10-240М-АО" и "Aquavitae US 23-480М-АО", а также фильтры обратного осмоса, через которые проходит вода и идет ее очищение от солей, жесткости и хлоридов. Работа системы выполняется без вмешательства технического персонала, требуется лишь периодическое обслуживание узлов установки в установленные регламентом сроки, а также при аварийных ситуациях", - говорится в ответе на запрос.

Еще несколько обновленных объектов расположены в Оренбурге, где провели реконструкцию двух участков водоводов по ул. Терешковой и ул. Ваана Теряна и построили водовод в поселке Каргала. Общая протяженность этих объектов, как уточнили в министерстве, более 6 км.

Как отметил Полухин, работы были проведены по программе "Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы", которая является частью федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость выполненных работ составила 250,7 млн рублей. Большая часть денег (196,6 млн рублей) была выделена из федерального бюджета. 53,1 млн рублей составили вложения бюджета области, 1 млн рублей - местных бюджетов.