Киберполигоны в сферах телекома и нефтепереработки планируют создать в РФ до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Киберполигоны, предназначенные для проведения учений по отражению цифровых атак в сферах телекоммуникаций и нефтегазового комплекса, планируется создать в России до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора Национального киберполигона Алексей Максимов.

"Киберполигон может эмулировать практически любую структуру, и мы можем исследовать совместимость любых аппаратно-программных комплексов. <…> В настоящий момент у нас уже порядка семи киберполигонов реализовано. Это отраслевые киберполигоны: военный, энергетика - распределительные сети генерации, нефтегазовый комплекс - добыча, хранение, транспортировка. В этом году еще создадим 2 киберполигона - по телекому и по переработке в нефтегазовом комплексе", - рассказал он.

По словам Максимова, на существующих киберполигонах в 2021 году было проведено порядка 78 киберучений. Он добавил, что участниками учений выступают студенты профильных вузов, а также различные ведомства, регуляторы и т.д.

Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий национальной программы "Цифровая экономика". Киберполигоны - цифровые копии типовых ИТ-инфраструктур организаций ключевых отраслей. Цифровые копии позволяют без риска реального ущерба воспроизводить компьютерные атаки, характерные для конкретного сектора экономики, и отрабатывать меры по выявлению и предотвращению.