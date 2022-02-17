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В Башкирии в 2022 году почти вдвое вырастет финансирование нацпроекта "Культура"

Оно составит более 1,6 млрд рублей, большую часть средств направят на реновацию сельских домов культуры и ремонт детских школ искусств

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Культура" в Башкирии в 2022 году превысит 1,6 млрд рублей, что почти вдвое больше показателей 2021 года. Больше всего средств заложено на реновацию сельских домов культуры и ремонт детских школ искусств, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Республики Башкортостан.

"На реализацию региональных проектов национального проекта "Культура" в 2022 году предусмотрено более 1,6 млрд рублей, из них федеральных средств - 631,7 млн рублей. На федеральный проект "Культурная среда" предусмотрено 1,5 млрд рублей, "Творческие люди" - 134,3 млн рублей, "Цифровая культура" - 7,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Запланирована реновация 18 объектов культуры, среди которых преобладают сельские дома культуры, капитальный ремонт двух детских школ и дома-музея общественного и политического деятеля Шагита Худайбердина, оснащение музыкальными инструментами и оборудованием 17 школ искусств.

Также будет оказана поддержка 14 творческим союзам на общую сумму свыше 20 млн рублей, по 100 тыс. рублей получат 52 сельских дома культуры и по 50 тыс. - 36 их лучших работников. По проекту "Творческие люди" более 1,1 тыс. работников сферы культуры повысят квалификацию в федеральных центрах, добавили в пресс-службе.

В 2021 году на реализацию нацпроекта в Башкирии направлено более 894 млн рублей, из которых свыше 190 млн поступили из федерального бюджета.

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