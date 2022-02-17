Глава Чувашии заявил о росте посещаемости модернизированных кинозалов

ТАСС, 17 февраля. Число посетителей библиотек и кинозалов, где в 2021 году прошла модернизация, выросло вдвое. Об этом в четверг сообщил глава республики Олег Николаев во время выступления с отчетом перед Госсоветом региона о результатах деятельности кабинета министров за 2021 год.

"Всего в республике модернизировано 20 кинозалов и семь библиотек, благодаря чему их посещаемость выросла в два раза. Впервые предусмотрены средства на пополнение фондов библиотек книгами на чувашском языке", - сказал он.

Николаев добавил, что по уровню информатизации библиотеки республики продолжают оставаться на первом месте в Приволжском федеральном округе. "По охвату детского населения работой школ искусств, музыкальных и художественных школ - на третьем месте", - уточнил он.

По словам главы республики, нацпроект "Культура" позволил завершить в 2021 году ремонтные работы в здании Чувашской государственной филармонии. "Построен сельский дом культуры в деревне Ярабайкасы Моргаушского района, капитально отремонтированы здания учреждений культурно-досугового типа в Батыревском и Янтиковском районах", - отметил Николаев.

Кроме того, в республике проведена модернизация восьми детских школ искусств и 49 учреждений культуры и искусства. В городе Ядрине создан виртуальный концертный зал, а кинозал в Новочебоксарске оснащен необходимым оборудованием.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.