В Чувашии до конца года направят около 40 млн рублей на рекультивацию Ядринской свалки

ТАСС, 18 февраля. Рекультивация свалки в городе Ядрине в Чувашии будет выполнена до конца года, на эти цели поступит порядка 40 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"На устранение негативного воздействия накопленного вреда окружающей среде и в интересах более 11 тыс. жителей города будет выделено порядка 40 млн рублей средств федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что рекультивация будет выполнена в 2022 году по федеральному проекту "Чистая страна", который входит в состав нацпроекта "Экология". "Объем твердых коммунальных отходов Ядринской свалки составляет более 31 тыс. куб. м, которые размещены на площади почти два гектара", - пояснил он.

Бедертдинов добавил, что по данному проекту уже готова проектно-сметная документация. Она прошла государственную экологическую экспертизу и была утверждена Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

"В настоящее время по данному объекту заказчиком готовится аукционная документация с целью проведения конкурсных процедур для определения поставщиков услуг", - отметил министр.

Работы по ликвидации мусорных полигонов в Чувашии ведутся по проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология". На данный момент в республике завершена рекультивация Пихтулинской свалки, а также свалок в селах Аликово и Яльчики. Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.