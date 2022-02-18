В Тульской области построят пять детсадов в 2022 году

ТУЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Пять детских садов по нацпроекту "Демография" построят в 2022 году в Тульской области. В новых учреждениях будет создано суммарно 675 мест, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам рабочей поездки губернатора Алексея Дюмина в Заокский район.

"Сейчас очередь отсутствует. Для повышения доступности дошкольного образования мы продолжаем строить еще пять детских садов в разных муниципалитетах. Они будут сданы в этом году", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

По данным пресс-службы, строительство детского сада на 160 мест ведется в поселке Заокском, работы завершат к 1 июня. Кроме того, детский сад в городе Алексине на 60 мест сдадут в июне, в Новомосковске детсад на 200 мест достроят к концу июля, до конца 2022 года сдадут два сада на 200 и 75 мест в Туле. "С 2016 года в регионе построено 20 новых детских садов. Это позволило уже в декабре 2020 года выполнить поручение президента России о ликвидации очереди в детские сады, в том числе для детей до трех лет", - отметили в пресс-службе.

Губернатор поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой скоординировать работу таким образом, чтобы все лицензии на построенные объекты были получены в максимально короткий срок, добавили в пресс-службе, подчеркнув, что детсады возводят по нацпроект "Демография".

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.