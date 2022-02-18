Кабмин будет мониторить фактическое, а не финансовое исполнение нацпроектов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ оптимизировало модель управления национальными проектами. Теперь мониторинг информационной системы позволит отслеживать исполнение мероприятий не по финансированию, а по их фактическому исполнению, сообщил в пятницу вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы больше не мониторим только деньги, мы мониторим мероприятия, которые составляют национальные проекты. Цифровая система мониторинга, которую мы используем, позволяет не только фиксировать факт выполнения или невыполнения мероприятия, но и риск его невыполнения. Это сделано для того, чтобы появлялась своевременная реакция на возникающие проблемы при реализации нацпроектов", - сказал Григоренко, слова которого привела пресс-служба кабмина по итогам совещания с руководителями проектных офисов, а также федеральных и региональных органов власти

Вице-премьер напомнил, что мониторинг осуществляется с помощью специальной автоматизированной системы, которая дает возможность контролировать реализацию каждого проекта и получать аналитические данные в самых разных разрезах в режиме онлайн. При этом возможность влияния человеческого фактора на объективность данных сведена к минимуму, поскольку они запрашиваются напрямую из первичных цифровых баз и полностью исключают бумажные носители.

"Система создана таким образом, что госорганы видят картину по исполнению своих мероприятий точно в таком же виде, что и мы. Эти данные объективны, их нельзя скорректировать. Можно только выполнить мероприятие до конца, система сама подталкивает к этому. Потому что конечная цель - выполнить проект, а не наказать за невыполнение. Это модель управления нового уровня, которую мы будем применять и в других проектах", - заявил Григоренко.

Работа по организации, мониторингу и контролю за реализацией нацпроектов проходит каскадно: на федеральном уровне работает проектный офис правительства, в федеральных органах власти - ведомственные проектные офисы и в каждом субъекте РФ - свой региональный проектный офис. Это дает возможность отслеживать ход реализации на всех уровнях.