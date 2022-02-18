Интеллектуальная транспортная система заработает в Башкирии к концу 2024 года

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Внедрение интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начнется в Башкирии в 2022 году, она должна быть запущена к концу 2024 года. Будут установлены умные светофоры, остановки, камеры, информационные табло. Затраты превысят 1 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по вопросу внедрения в регионе интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Работу ведут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Внедрение ИТС в Башкортостане рассчитано на 2022-2024 годы. На реализацию мероприятий направят более 1,1 млрд рублей. Из них свыше 850 млн рублей - федеральные средства. В 2022 году на финансирование проекта из федерального и республиканского бюджетов выделят 409 млн рублей", - сказано в сообщении.

Проект будет реализовываться в уфимской агломерации, также на федеральном уровне поддержано его применение во второй по численности населения стерлитамакской агломерации. "На первом этапе мы проведем модернизацию уфимских светофоров. Программа включает установку 134 интеллектуальных светофоров, специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, умных остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт. В планах - создать ситуационный центр, специалисты которого будут отслеживать ситуацию на дорогах", - приводятся в сообщении слова руководителя транспортной дирекции республики Мансафа Низакаева.

Проект направлен на автоматизацию управления дорожным движением и повышение его безопасности, добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.