Аварийность на дорогах Приморья за год снизилась почти на 15%

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Приморья в 2021 году снизилась почти на 15%, в сравнении с показателями 2020 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В 2021 году на дорогах региона зафиксировано снижение аварийности почти на 15%, снижено и число пострадавших. В то же время на 6% увеличилось число погибших в автоавариях", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко.

Он отметил, что на снижение показателей аварийности и смертности направлены дополнительные средства, благодаря которым наносится дорожная разметка, устанавливаются светофоры, освещение, леерные ограждения. Это позволяет ежегодно сокращать количество мест концентрации ДТП. По словам директора краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Анатолия Данилова, за последние годы на приморских дорогах установлено 106 комплексов фотовидеофиксации нарушений, в этом году их число увеличится.

Общая протяженность участков дорог, которые будут отремонтированы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, составит более 100 км. По большинству объектов уже определены подрядчики, работы начнутся с наступлением тепла. В план нацпроекта включены объекты в 13 муниципальных образованиях.

Целью нацпроекта, который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, является увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.