Технопарк с электричеством из отходов построят на месте свалки под Томском

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Экотехнопарк на месте мусорного полигона в деревне Новомихайловка под Томском построят после его рекультивации. Тепло от разложения отходов позволит вырабатывать до 34 МВт электроэнергии в год, что с избытком покроет потребность в ней технопарка, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в понедельник.

"После завершения этапов рекультивации на месте бывшей свалки появятся зеленая рекреационная зона и экотехнопарк. <…> C помощью газа, выделяемого одним миллионом кубометров мусора, можно вырабатывать до одного мегаватта электроэнергии в год. При этом запасы отходов, захороненные на полигоне в Новомихайловке, ученые оценивают в 34 млн куб. м. Этого достаточно, чтобы с лихвой закрыть потребность в электроэнергии всего экотехнопарка", - отметили в пресс-службе.

На данный момент на полигоне завершили технический этап рекультивации. После него начнутся агротехнические и фитомелиоративные работы, включая посев трав. Он завершится к 2024 году. Затем ученые ТГАСУ приступят к разработке проекта экотехнопарка.

По словам проректора по научной работе ТГАСУ Павла Елугачева, сейчас температура тела полигона под глиняной рубашкой составляет от плюс 10-30 градусов Цельсия и выше. Отходы разлагаются, выделяя при этом тепло и различные газы, главным образом метан и примеси. Пока ученые выясняют, как использовать этот ресурс с минимальным ущербом для природы.

"Идея экотехнопарка состоит в том, чтобы площадка бывшего полигона ТБО имела нулевой углеродный след. У нас есть понимание, что инфраструктуру, которую можно создать на рекультивированном полигоне, можно отапливать теплом, выделяемым самим же полигонам. Эту энергию также можно использовать в производстве, химической промышленности, сельскохозяйственном комплексе. Опыт, который мы можем получить в такой "живой лаборатории", уникален", - добавил Елугачев.

Рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке стартовала в 2020 году в рамках регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Полигон площадью 54 га эксплуатировался с 1964 года до 2010 года.