В Калининградской области на модернизацию здравоохранения направят более 600 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Открытие 35 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) запланировали в Калининградской области на 2022 год по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Запланировано также закупка нового медоборудования и автомобилей для больниц с общим объемом финансирования свыше 600 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты поставят в поселках Прибрежное Гурьевского муниципалитета, Новостроево под Правдинском и Ильичево под Полесском. Помимо этого, на 2022 год запланировано продолжение работы по открытию 35 новых ФАПов в Багратионовском, Зеленоградском, Озерском, Гвардейском, Гусевском, Правдинском, Гурьевском и Неманском округах, а также врачебной амбулатории в Железнодорожном под Правдинском. Медицинские объекты примут первых пациентов до конца года после проведения благоустройства и получения лицензии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В общей сложности на реализацию программы на 2022 года предусмотрено 634 млн рублей. Свыше 539,4 млн рублей предполагается направить на приобретение 115 единиц медицинского оборудования. Благодаря программе модернизации первичного звена два аппарата КТ заработают в больницах за пределами Калининграда - в Зеленоградске и Черняховске. Кроме того, технический парк лечебных учреждений региона пополнится восемью флюорографами, шестью маммографами, двумя стационарными и семью передвижными палатными рентген-аппаратами и другим современным оборудованием. Запланирована реконструкция Знаменского филиала Гвардейской больницы, включая завершение строительства дневного стационара. На эти цели из федерального и регионального 62,3 миллиона рублей будут направлены из федерального и регионального бюджетов.

Также на 2022 год запланировано приобретение 14 автомобилей для семи больниц в муниципалитетах: пяти - для Гусевской больницы, по две - в Черняховск, Советск и Межрайонную больницу №1, по одной - в Ладушкин, Озерск и Полесск.

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется с 2022 года по нацпроекту "Здравоохранение". Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.