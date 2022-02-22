Два моста отремонтируют в Тюменской агломерации в рамках нацпроекта

ТЮМЕНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Ремонт двух мостов состоится летом 2022 года в Тюменской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Данные развязки являются одними из ключевых для транспортного потока в Тюмени и имеют высокую степень износа к настоящему моменту, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления строительства региона.

"Путепроводы на пересечении Объездной дороги с Московским и Червишевским трактами отремонтируют этим летом. Сейчас готовится проектная документация. Подрядчик должен будет снять верхние слои до бетонного основания, заменить гидроизоляцию и систему водоотведения, а также восстановить деформационные швы. <...> Развязки на Московском и Червишевском трактах - одни из самых старых в агломерации. Путепровод на выезде в сторону города Кургана был построен в 2006 году, в направлении города Екатеринбурга - в 2012 году", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения, в настоящее время идет подсчет смет для реализации проектов. Проектная документация будет полностью готова к концу февраля.

Как сообщил замначальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, интенсивность движения по этим развязкам очень высокая - десятки тысяч автомобилей за день. "К нам приходят обращения от водителей, которые указывают на колею и наличие ям на этих развязках. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль", - сказал Чистяков.

Ремонт путепроводов включен в обязательные работы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" впервые. Согласно новым правилам, теперь ежегодно часть финансирования, поступающего в рамках реализации национального проекта, будет выделяться на ремонт мостов и путепроводов.