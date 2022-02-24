Предприятия Калужской области за счет бережливых методик сэкономили около 800 млн рублей

КАЛУГА, 24 февраля. /ТАСС/. Рост производительности труда в среднем на 27% отмечен на 73 предприятиях Калужской области за четыре года внедрения методик бережливого производства. В общей сложности участие в нацпроекте "Производительность труда" позволило компаниям сэкономить около 800 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На пилотных участках предприятий нам удалось достичь роста производительности в среднем на 27%. Мы подсчитали, что эффект от внедрения методик бережливого производства позволил нашим компаниям сэкономить суммарно порядка 800 млн рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя Агентства развития бизнеса Калужской области Стефана Перевалова.

В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 73 компании региона, из них 58 уже прошли основные этапы и тиражируют опыт внедрения инструментов бережливого производства на другие участки. "За четыре года реализации нацпроекта на предприятиях произошло сокращение времени протекания процессов на 36%, уровень незавершенного производства снизился на 35%. Среднее увеличение выработки составило 77%. Общее количество сотрудников компаний, прошедших обучение, составило 1 113 человек", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Производительность труда" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Национальный проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг федерального и региональных центров компетенций; формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".

В новость внесена правка (00:51 мск 25 февраля) - передается с уточнением названия нацпроекта в первом, третьем и четвертом абзацах, верно - "Производительность труда"