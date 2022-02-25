В шести районах Бурятии отремонтируют аварийные мосты в 2022-2023 годах

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийные и изношенные мосты отремонтируют в шести районах Бурятии в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" начнется ремонт шести мостов, имеющих высокую степень износа. Они расположены в Еравнинском, Кабанском, Заиграевском, Бичурском, Курумканском и Прибайкальском районах. В первую очередь в программу вошли объекты с высокой изношенностью и в аварийном состоянии", - сообщили в министерстве.

В проект включен 37-метровый аварийный мост через реку Итанца в селе Лиственничное Прибайкальского района, где живут более 160 человек. Этот путепровод обеспечивает проезд местных жителей в соседние села, в которых находится большинство социально значимых объектов. В Курумканском районе дорожники приступят к капитальному ремонту мостового перехода через реку Аргада на дороге, соединяющей села Барагхан и Харгану. В Бичурском начнется ремонт моста на 81-м км автодороги Мухоршибирь - Бичура - Кяхта. "Ремонт трех этих объектов продлится два года", - уточнили в Минтрансе республики.

До конца этого года будут обновлены мост через реку Алтан, расположенный на 347-м км региональной автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе и мост в Заиграеском районе на 1-м км автодороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск. Также в 2022 году завершится ремонт моста через реку Телья в Кабанском районе на 10-м км региональной дороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье. "Он был построен в 1980-х годах, конструкции заборных стенок и пролетных строений уже имели существенные разрушения, появилась просадка насыпи на подходах к мосту", - пояснили в министерстве.

Впервые в этом году ремонт мостов и путепроводов включен в обязательные работы нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.