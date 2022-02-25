Парфенчиков: строительство школы в Кеми затягивается из-за ошибок при проектировании

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сроки окончания строительства школы в карельском городе Кемь перенесли на 2023 год. В ходе проектирования подрядчик не провел геологические исследования, что затянуло работы почти на год, сообщил в пятницу в ходе онлайн-совещания по социально-экономическому развитию Кемского района глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Необходимо рассмотрение вопросов по дополнительному финансированию строительства здания, соблюдение предельного уровня софинансирования, а также переноса сроков окончания строительства школы на 2023 год. Мы вчера вместе с федеральным Министерством просвещения, вместе с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали ситуацию по той школе. Понятно, что здесь есть объективные причины. По сути, проект школы подрядчиком был составлен без надлежащих геологических исследований. Почти год мы с вами потратили на перепроектирование, новую экспертизу", - сказал глава региона.

Строительство новой школы в Кеми на 1,2 тыс. человек происходит по национальному проекту "Образование". Степень готовность объекта оценивается в 25%, ранее сообщалось, что работы будут завершены до конца 2021 года. Парфенчиков отметил, что материалы в связи с ошибкой в проектировании власти направили в правоохранительные органы.

По данным республиканского правительства, сейчас все необходимые вопросы решены, на стройке работают 40 человек. Решение о возможной смене подрядчика будет обсуждаться, окончательное решение планируется принять к маю.

"Если мы увидим определенную неспособность [компании уложиться в сроки], наверное, надо расставаться с этим подрядчиком, как мы это сделали по школе в Деревянке. Я прошу до 1 мая принять соответствующее решение: либо мы работаем дальше, либо берем на себя ответственность и расстаемся", - сказал глава Карелии.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.