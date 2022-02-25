Около 20 многоэтажек построят в Тульской области для досрочного расселения аварийных домов

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области, ранее заявившие о намерении досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, планируют до 1 сентября 2023 года обеспечить новыми квартирами 2,6 тыс. человек. Для этого будут построены в том числе 20 многоквартирных домов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"До 1 сентября 2023 года планируется построить еще 20 многоквартирных домов, расселить еще 50,1 тыс. кв. м и переселить 2,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в регионе расселили 51,5 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили 2,5 тыс. человек, приобрели порядка 1 тыс. жилых помещений, построили девять многоквартирных домов, на эти цели потратили 3,3 млрд рублей. "Поскольку в Тульской области есть аварийные дома, не вошедшие в федеральную программу, по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2019 года реализуется региональная программа. По ней за прошедшее время расселено 30,4 тыс. кв. м непригодных домов", - отметили в пресс-службе.

По федеральной программе, рассчитанной на 2019-2025 годы, предполагается расселить суммарно около 106,1 тыс. кв. м аварийных домов. В 2020 году областные власти сообщили о готовности досрочно, до 2023 года, выполнить эти показатели. В феврале 2021 года Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предоставление региону 2,5 млрд рублей для ускоренной реализации федеральной программы.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.