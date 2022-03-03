В Приморье на реализацию нацпроектов выделили 26,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Финансирование мероприятий национальных проектов в Приморье в 2022 году составит 26,7 млрд рублей, примерно 60% будет направлено на проекты в сферах демографии и здравоохранения, сообщила ТАСС председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"В 2022 году будут реализованы 46 региональных проектов в составе 12 национальных. Напомню, что добавился нацпроект "Туризм". На все проекты выделяется 26,7 млрд рублей, причем примерно 60% финансирования будет направлено на проекты в сферах демографии и здравоохранения", - сообщила Щербина.

Говоря о видимых результатах этой работы, она рассказала, что 500 детей пойдут в три новых детских сада в Артеме, Владивостоке и Вольно-Надеждинске, 1,5 тыс. детей пойдут в новые школы во Владивостоке, Волчанце и Тернейском районе, будет построен 1 млн кв. метров жилья. Кроме того, 5,8 тыс. человек будут расселены из ветхого и аварийного жилья, будут отремонтированы более 90 км дорог. Также по нацпроектам в 21 медицинской организации проведут капитальный ремонт, во всех муниципалитетах края будут благоустроены более 120 общественных и дворовых территорий.

В декабре 2021 года Щербина сообщила ТАСС, что в прошлом году на реализацию нацпроектов было направлено 25,3 млрд рублей, в регионе было построено 885 тыс. кв. метров при плане 800 тыс. кв. метров. Приморский край занял первое место по этому показателю на Дальнем Востоке. Также он стал лидером на Дальнем Востоке по числу самозанятых, оно составило 32,5 тыс. человек. Объем экспорта составил $1,9 млрд, в том числе экспорт рыбы и морепродуктов ($1,5 млрд), по этому показателю регион занял первое место в стране.

По ее словам, реализация нацпроектов в крае улучшается с каждым годом, Щербина отметила, что в 2019 году не удалось достичь 15 показателей, в 2020-м - 11, по итогам 2021 года - семь. "Сложности есть с показателями национального проекта "Здравоохранение". Работа в этом направлении осложняется эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Медицинские учреждения не могут осуществлять прием пациентов в обычном режиме, наблюдается нехватка врачей", - рассказала собеседница.

Еще одна проблемная зона, по ее словам, наблюдается в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Число ДТП растет, и органы власти совместно с ГИБДД разрабатывают план устранения каждого места концентрации ДТП. "Более трети всех ДТП с пострадавшими совершается по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, не все водители прислушиваются к голосу здравого смысла и не думают о возможных последствиях", - рассказала Щербина, уточнив, что в 2022 году ГИБДД усилит работу по выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.