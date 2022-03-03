В Сочи построят 50 учреждений образования до 2030 года

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Власти планируют открыть 50 новых учреждений образования в Сочи до 2030 года, более половины из них - школы, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"До 2030 года в Сочи планируется ввести в эксплуатацию 50 учреждений отрасли образования, в том числе построить 26 школ", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" построили школу на 400 мест с блоком детского сада на 80 мест в поселке Красная Поляна. В рамках этого же нацпроекта ведется строительство школы на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей в микрорайоне Мамайка. Ее планируется сдать в эксплуатацию к началу следующего учебного года.

Также возвели новый блок на территории детского сада №6 по улице Гагарина в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас там завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Скоро он откроет свои двери для юных сочинцев.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" появятся новый детский сад на 300 мест и школа на 1 100 мест в микрорайоне Северная Бытха Хостинского района.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.