Строительство домов взамен аварийных начнется в Северобайкальске в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 4 марта. /ТАСС/. Возведение двух новых домов для расселения людей из аварийного жилья начнется в Северобайкальске в Бурятии в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"В городе Северобайкальске в этом году запланировано начало строительства двух девятиэтажных домов общей площадью более 6 тыс. кв. метров. В эти дома смогут переехать 305 человек. Завершить строительство планируется до конца 2023 года", - сообщили в министерстве.

Остальные 278 человек, проживающих в аварийном жилье, получат денежную компенсацию.

Всего в ближайшие два года жилищные условия улучшат 583 жителя Северобайкальска. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 900 млн рублей. "Площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению в городе, составляет почти 13 тыс. кв. метров, это 42 дома", - уточнили в Минстрое Бурятии.

Программа по расселению из аварийных домов реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда", одна из ключевых задач которого - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.