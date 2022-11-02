В Чувашии приняли комплекс мер для достижения показателей нацпроектов до конца 2022 года

Для достижения целевых показателей и повышения эффективности реализации нацпроектов нужен постоянный анализ и мониторинг всех мероприятий

ТАСС, 2 ноября. Власти Чувашии приняли комплекс необходимых мер стимулирования, которые позволят региону достичь целевых показателей по реализации национальных проектов до конца 2022 года, а также повысить эффективность их выполнения в будущем. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"На сегодняшний день в республике уже реализован практически весь комплекс мероприятий, которые должны обеспечить, во-первых, достижение целевых показателей, а во-вторых, постоянное повышение эффективности реализации нацпроектов. Прежде всего, это централизация процессов закупки, контроля и других составляющих, которые являются исключительными компетенциями государственного заказчика. А второе - это сопровождение всех этих проектов через центры компетенций. <…> На сегодняшний день все проблемные вопросы урегулированы, и мы в течение бюджетного года всех показателей достигнем", - сказал Николаев.

Как отметил глава Чувашии, реализации ряда национальных проектов в первой половине текущего года препятствовали санкционные ограничения. "То, что на сегодняшний день признано неэффективным, там есть и объективные причины, которые связаны в том числе с санкционным давлением. В частности, речь идет о проекте "Международная кооперация и экспорт". <…> Если мы говорим об экспорте, то понятно, что все рынки закрылись", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, для достижения целевых показателей и повышения эффективности реализации нацпроектов нужен постоянный анализ и мониторинг всех мероприятий. Это позволит контролировать промежуточные результаты и при необходимости проводить своевременную коррекцию.

Изначально цели развития России на ближайшие годы были поставлены президентом страны Владимиром Путиным в майском указе 2018 года, на основе которого были сформированы национальные проекты, рассчитанные до 2024 года. Пандемия коронавируса изменила социально-экономические условия, потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей, в результате чего Путин поручил скорректировать планы, а также определить задачи на предстоящее десятилетие.

В июле 2020 года глава государства подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, для реализации которого был разработан единый план. Позже правительство скорректировало нацпроекты в соответствии с национальными целями развития.