В Чаплыгине капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса

По словам губернатора Игоря Артамонова, фактически объект отстроят заново

ЛИПЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине Липецкой области проведут власти региона по нацпроекту. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Артамонов.

Он напомнил, что мост протяженностью около 100 м за почти полвека своего существования ни разу капитальным образом не ремонтировался и теперь требует серьезного обновления. "Согласно контракту, после ремонта мост должны открыть в будущем году", - сказал Артамонов.

На время работ в Чаплыгине сделали временную переправу, чтобы минимизировать неудобства жителям города, который по сути делится рекой пополам. "Объезд на период ремонта сделан удобный, временный мост отвечает всех техническим требованиям, и у автомобилистов к нему не должно возникнуть никаких претензий", - подчеркнул Артамонов.

Он напомнил, что капремонт проведут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "Специалистам предстоит полностью разобрать конструкции полотна, пролетные строения, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры", - продолжил Артамонов. Губернатор заметил, что фактически мост отстроят заново в тех же геометрических размерах.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что всего в области в рамках нацпроекта идет ремонт восьми мостовых сооружений.