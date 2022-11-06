Почти 4 тыс. учеников совершили турпоездки по Белгородской области за два месяца

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он надеется, что и в 2023 году регион сможет реализовать этот проект и уже более системно

ТАСС, 6 ноября. Туристические поездки по Белгородской области с начала учебного года совершили почти 4 тыс. учеников региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в воскресенье в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

"Заканчиваем проект по развитию школьного туризма. Большой охват в этом году получился. Стартовал он в сентябре, в начале учебного года. Это проект, который родился в недрах Ростуризма Российской Федерации. Но после того, как мы получили большое количество обращений, дополнили его областными деньгами. И сегодня почти 4 тыс. школьников за неполные два месяца поездили по родному краю, посмотрели на красоты, познакомились с историей. Мне кажется, получили большие эмоции и с большой пользой провели выходные дни. Надеюсь, что и в следующем году мы уже более системно сможем реализовать этот проект", - написал Гладков.

Ранее он сообщил, что совершить бесплатные поездки по региону смогут школьники 5-9-х классов, записавшись через своих классных руководителей. Инициатива реализуется в ходе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Во время поездок школьникам рассказывали про Белгородскую область, ее достопримечательности, историю, для них проводились мастер-классы и познавательные мероприятия.