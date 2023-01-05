Рекультивацию свалки в свердловском городе завершили на год раньше планируемого срока

На рекультивацию свалки было направлено 154,7 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов площадью более пяти гектар в Арамили Свердловской области завершилась на год ранее планируемого по нацпроекту "Экология". Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Арамили Свердловской области досрочно завершена рекультивация несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов. Работы велись в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", реализация задачи находилась под контролем губернатора Евгения Куйвашева. В итоге восстановлены более пяти гектаров земель, на которых располагались 300 тыс. кубометров отходов различных видов и классов опасности", - говорится в сообщении и уточняется, что свалку рекультивировали менее чем за год, тогда как планировалось за два года.

По данным министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, на рекультивацию свалки было направлено 154,7 млн рублей, в том числе 99 млн рублей из федерального бюджета.

"Рекультивация свалки велась в несколько этапов. Сначала площадь была расчищена от деревьев и кустарников, затем сформировано тело полигона, установлена система дегазации и смонтирован изолирующий экран. На завершающем биологическом этапе рекультивации объект покрыт плодородным слоем почвы и засеян травой", - рассказали в департаменте.

Также по проекту "Чистая страна" в Екатеринбурге продолжается рекультивация земель на полигоне ТБО "Широкореченский", работы планируется завершить до конца 2023 года - площадь восстановленных земель составит 23 гектара.

"Итогом реализации проекта "Чистая страна" в регионе станет ликвидация наиболее опасных объектов, восстановление земель, занятых незаконными свалками в границах городов, а также улучшение качества жизни свердловчан", - подчеркнули в департаменте.